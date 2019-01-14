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В Україні перейменують коньяк: як буде називатися

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Українці визначилися в мережі з новою назвою для "коньяку" у зв'язку з перейменуванням аналогів європейських продуктів, що є вимогою Угоди про Асоціацію з ЄС.

За результатами опитування проекту "Географічні вказівки в Україні", опублікованими в Facebook, більшість респондентів зупинилися на варіанті "Український Бренді/Бренді України".

Найпопулярнішу назву, як видно по представленій діаграмі, підтримали 25,6% українців.

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В Україні перейменують коньяк

В Україні перейменують коньяк

Інформатор

Друге місце зайняв варіант "Бурштин/Бурштинок/Бурштиняк" – 9,4%. На третьому – "Гайстер" (8,5%).

У список лідерів потрапили також: "Кьянок" (7,9%), "Дубовик/Дубняр" (7,2%), "Брунате" (5,3%), "Каннук" (4,5%), "Укрньяк/Украньяк" (4,3%), "Сонцедар/Сандарам/Виндар" (3,3%), "Бревіс" (3%).

В Україні перейменують коньяк: як буде називатися

Всього свої голоси залишили близько 16 тисяч респондентів.

Однак гарантії, що "коньяк" отримає нову назву "Український бренді" немає. "У кінці січня Міністерство аграрної політики і продовольства України планує нараду з виробниками коньяку України для обговорення нової назви цього продукту. Там будуть представлені результати цього опитування", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках підписаної Угоди про асоціацію з ЄС на українському ринку не повинно бути продукції, назви якої дублюють європейські аналоги. В Україні прописали 10-річний період переходу на нові стандарти. За цей термін український винно-коньячний ринок повинен максимально адаптуватися до змін.

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Тема
євроінтеграція
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Хранцузьский коняк Самжэнэ - три свёклочки". Лучшее название. :-))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вонючие кацапы раскомментировались! Тема бухла этим подонкам очень близка!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
место занял вариант "Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк" ===-Бурштыняк- да проще БОЯРЫШНИК бо нищеброды большее себе и не могут позволить …….
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