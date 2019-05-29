В Україні перейменують дві області: комітет Ради ухвалив рішення

Комітет Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту ухвалити законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету в середу, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, комітет рекомендує попередньо ухвалити проекти законів про внесення змін до ст. 133 Конституції про перейменування Кіровоградської області (№8380) та про перейменування Дніпропетровської області (№9310-1).

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Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку, а Дніпропетровську – в Січеславську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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