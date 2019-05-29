В Україні перейменують дві області: комітет Ради ухвалив рішення

Комітет Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту ухвалити законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету в середу, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, комітет рекомендує попередньо ухвалити проекти законів про внесення змін до ст. 133 Конституції про перейменування Кіровоградської області (№8380) та про перейменування Дніпропетровської області (№9310-1).
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Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку, а Дніпропетровську – в Січеславську.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 листопада 2018 року Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку.
21 листопада президент вніс до Ради як невідкладний законопроект №9310 про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.
23 листопада в Раді був зареєстрований другий законопроект про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.
Частина українців висловилася проти ідеї перейменування двох областей.
7 лютого 2019 року народні депутати проголосували за законопроект №9310-1 про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.
У квітні 2019-го Конституційний Суд дозволив перейменування цієї області в Січеславську.
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