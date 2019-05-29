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/Суспільство

В Україні перейменують дві області: комітет Ради ухвалив рішення

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Комітет Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту ухвалити законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету в середу, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, комітет рекомендує попередньо ухвалити проекти законів про внесення змін до ст. 133 Конституції про перейменування Кіровоградської області (№8380) та про перейменування Дніпропетровської області (№9310-1).

В Україні перейменують дві області: комітет Ради ухвалив рішення

24 канал

Ці законопроекти пропонують перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку, а Дніпропетровську – в Січеславську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В первый раз что ли эти недобитки пытаются?!) Как и в прошлый будет - мордоой в преступления нацист.
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коршун федот
коршун федот
Михайлов Андрей, Бурят, говна меньше жри.
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