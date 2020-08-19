В Україні переглянуть карантинні зони: в групі ризику 13 областей

У четвер, 20 серпня, в Україні вкотре переглянуть встановлені рівні епідеміологічної безпеки у регіонах та змінять розподіл на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.

Про це під час брифінгу 19 серпня повідомив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він наголосив, що вже є 13 областей, які ризикують потрапити під суворе посилення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Завтра будуть переглянуті рівні епіднебезпеки на підставі кількості захворілих за останні 14 днів. 13 серпня, коли ухвалювалося рішення про перше зонування, таких регіонів було 10. Зараз за статистикою, яка у нас є на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд та зонування територій за кольоровою гамою, вже 13", – сказав Ляшко.

"Але ми чекаємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих показує, що додатково до 13 можуть приєднатися інші області", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: