В Україні розширили 'червону', 'помаранчеву' і 'жовту' зони карантину: список за областями

В Україні з 24 серпня почне діяти нове епідемічне зонування регіонів. У "червону" зону потрапили, зокрема, Коломия, Самбір, Чернівці.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

До "червоної" зони будуть віднесені:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

До "жовтої" зоні будуть віднесені:

Київ;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подольск, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизський, Березовський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський і Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Білогірський, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський і Старосинявський райони Хмельницької області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.

Зони карантину в Україні. Facebook / Олег Немчінов

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями

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