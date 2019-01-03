В Україні перед Різдвом можуть перекрити дороги: названа причина

Деякі дороги в Україні можуть бути перекриті 4 і 5 січня через погіршення погодних умов, які принесе циклон.

Відповідне розпорядження керівникам областей видав виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу звернутися до керівників областей не боятися ухвалювати радикальні рішення щодо перекриття руху на основних коридорах в областях... Приділяти особливу увагу дорогам місцевого значення", — сказав він.

Чиновник додав, що центральний штаб працюватиме із 7:00 4 січня. Місцеві штаби, уточнив Новак, потрібно створити в тих областях, де може бути найбільше наслідків циклону. В першу чергу, йдеться про Херсонську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

Дорога Pixabay

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Зі свого боку, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький запевнив, що через погіршення погоди патрульна поліція посилить несення служби, а також залучить додаткову кількість особового складу для патрулювання доріг.

"У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов ми вжили заходів щодо посиленого несення служби в тих регіонах, де очікується циклон, посилення контролю за станом доріг, постійного моніторингу ситуації й залучення максимальної кількості особового складу", — сказав Білошицький.

Він зазначив, що у середньому щодня працюватимуть понад 1500 поліцейських. "Хочу повідомити, що в середньому цілодобово буде залучений 1591 поліцейський для патрулювання, із них 398 — для патрулювання доріг державного значення", — підсумував Білошицький.

Дорога Pixabay

До українських водіїв звернувся і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Він попросив їх утриматися від поїздок у ті області, де очікуються найбільш складні метеоумови.

"Звертаюся до водіїв та керівників автотранспортних підприємств із проханням утриматися від поїздок у період снігопаду в межах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Попереду різдвяні свята, тому не варто переоцінювати власні можливості й можливості своїх транспортних засобів і проводити в результаті Різдво десь у заметі, а не в сімейному колі", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попереджали, що в Україні після 2 січня ще більше погіршиться погода. 4 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях піде сніг, почнуться хуртовини, місцями буде налипання мокрого снігу.