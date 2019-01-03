В Україні перед Різдвом можуть перекрити дороги: названа причина

Деякі дороги в Україні можуть бути перекриті 4 і 5 січня через погіршення погодних умов, які принесе циклон.
Відповідне розпорядження керівникам областей видав виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Хочу звернутися до керівників областей не боятися ухвалювати радикальні рішення щодо перекриття руху на основних коридорах в областях... Приділяти особливу увагу дорогам місцевого значення", — сказав він.
Чиновник додав, що центральний штаб працюватиме із 7:00 4 січня. Місцеві штаби, уточнив Новак, потрібно створити в тих областях, де може бути найбільше наслідків циклону. В першу чергу, йдеться про Херсонську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області.
Дорога
Pixabay
Зі свого боку, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький запевнив, що через погіршення погоди патрульна поліція посилить несення служби, а також залучить додаткову кількість особового складу для патрулювання доріг.
"У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов ми вжили заходів щодо посиленого несення служби в тих регіонах, де очікується циклон, посилення контролю за станом доріг, постійного моніторингу ситуації й залучення максимальної кількості особового складу", — сказав Білошицький.
Він зазначив, що у середньому щодня працюватимуть понад 1500 поліцейських. "Хочу повідомити, що в середньому цілодобово буде залучений 1591 поліцейський для патрулювання, із них 398 — для патрулювання доріг державного значення", — підсумував Білошицький.
Дорога
Pixabay
До українських водіїв звернувся і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Він попросив їх утриматися від поїздок у ті області, де очікуються найбільш складні метеоумови.
"Звертаюся до водіїв та керівників автотранспортних підприємств із проханням утриматися від поїздок у період снігопаду в межах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Попереду різдвяні свята, тому не варто переоцінювати власні можливості й можливості своїх транспортних засобів і проводити в результаті Різдво десь у заметі, а не в сімейному колі", — написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попереджали, що в Україні після 2 січня ще більше погіршиться погода. 4 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях піде сніг, почнуться хуртовини, місцями буде налипання мокрого снігу.