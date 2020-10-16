В Україні озвучили правила вступної кампанії-2021: що змінилося

Міністерство освіти України опублікувало наказ про затвердження умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

Згідно з документом, основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні, повідомили в пресслужбі МОН.

Вступникам на лікарські спеціальності

Наступного року вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати не менше ніж 150 балів із другого і третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище ніж 175. Обов'язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

Спеціальності гуманітарного та соціального спрямування

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов'язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури. Вступники на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування тільки з української мови. Тест з української мови буде містити також компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширено перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет.

Вступ на контракт

Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник зможе подати на контракт – загалом не більше ніж 30 заяв. Крім того, щоб уникнути непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих абітурієнтів, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли абітурієнт сам забажає їх залишити (якщо планує вчитися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіти і т.д.).

Що зміниться для вступників до магістратури

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) в магістратуру буде обов'язковим для всіх спеціальностей. Вступному іспиту ввели вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за професійним випробуванням, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.

У 2021 року вступники на магістратуру зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 року і 2021, результати єдиного вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.

До 31 грудня 2020 року всі заклади вищої освіти повинні затвердити і оприлюднити свої правила прийому, які мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році.