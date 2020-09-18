В Україні оновили розподіл по карантинних зонах, Київ – у помаранчевій. Повний список
В Україні відновили розподіл на карантинні зони, який вступить в силу з 21 вересня і буде діяти протягом двох тижнів.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Facebook в п'ятницю, 18 вересня.
До червоної зони увійдуть:
місто Чоп Закарпатської області;
Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.
До помаранчевої зони:
міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;
місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;
місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
Пологівський район Запорізької області;
міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;
Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ Миколаївської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;
міста Харков, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;
міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;
Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
місто Київ.
До жовтої зони:
міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;
міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичев, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;
міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;
міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;
місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області.
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