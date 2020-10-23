В Україні оновили карантинні зони

В Україні оновили зони адаптивного карантину, де місто Київ, наприклад, залишилося у "помаранчевій". Нове зонування діятиме з 26 жовтня й упродовж наступних двох тижнів

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня. Про це повідомив у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.

До "червоної" зони буде віднесено:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони потрапляють:

місто Київ;

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк та Ковель, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локанчинський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський та Ясинуватський райони Донецької області;

міста Житомир, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Токмак, Бердянський, Більмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам’янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський та Якимівський райони Запорізької області;

міста Калуш, Галицький та Косівський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Ірпінь, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Бородянський, Васильківський, Києво-Святошинський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, та Южне, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон, Високопільський та Нововоронцовський райони Херсонської області;

місто Старокостянтинів, Білогірський, Віньковецький, Ізяславський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський та Сторожинецький райони Чернівецької області;

міста Новгород-Сіверський та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області.

До "жовтої" зони віднесли:

міста Болехів, Бурштин, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бровари та Буча, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Броварський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Кагарлицький та Макарівський, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Таращанський та Тетіївський райони Київської області;

міста Кропивницький та Олександрія, Добровеличківський, Долинський, Компаніївський, Кропивницький, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрійський та Світловодський райони Кіровоградської області;

міста Гола Пристань та Нова Каховка, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Каланчацький, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

Що передбачають чотири зони

"Зелена":

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

"Жовта" зона:

забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку.

виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

"Помаранчева" зона – до заборон із "жовтої" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

У "червоні зоні", окрім попередніх обмежень, забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: