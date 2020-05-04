В Україні онкохворих дітей змушують проходити тести на коронавірус за власний рахунок

В Національному інституті раку та дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" родини онкохворих дітей змушені проходити платні тести на коронавірус COVID-19.

Як повідомляє "Українська правда", до благодійного фонду "Таблеточки" звернулись батьки з проханням допомогти оплатити ПЛР-тести їхнім дітям.

Вартість одного такого тесту в Україні зараз складає близько 2,2-2,5 тис. грн.

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хіміотерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ.

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують

"Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно. Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки. Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень" – розповіла мама онкохворої дитини Наталія Бойко.

При цьому у керівництві медустанов не змогли надати накази, якими встановлено вимогу про обов’язкову здачу тесту. У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили, що відповідної вимоги на національному рівні не існує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі відділення онкології та онкогематології дитячої обласної клінічної лікарні віддали хворим на коронавірус.

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