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4 травня • оновлено в 23:04
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В Україні онкохворих дітей змушують проходити тести на коронавірус за власний рахунок

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В Національному інституті раку та дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" родини онкохворих дітей змушені проходити платні тести на коронавірус COVID-19.

Як повідомляє "Українська правда", до благодійного фонду "Таблеточки" звернулись батьки з проханням допомогти оплатити ПЛР-тести їхнім дітям.

Вартість одного такого тесту в Україні зараз складає близько 2,2-2,5 тис. грн.

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хіміотерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ.

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують

"Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно. Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки. Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень" – розповіла мама онкохворої дитини Наталія Бойко.

При цьому у керівництві медустанов не змогли надати накази, якими встановлено вимогу про обов’язкову здачу тесту. У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили, що відповідної вимоги на національному рівні не існує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі відділення онкології та онкогематології дитячої обласної клінічної лікарні віддали хворим на коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікування раку вірус
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