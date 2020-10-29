В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: які області накриє туман

Вікторія Довгань Суспільство 08:49, 29.10.2020 Оновлено: 08:54, 29.10.2020

У четвер, 29 жовтня, більшу частину території України накриє туман. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, вранці це погодне явище спостерігатиметься в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Через нього видимість обмежиться 200-500 метрами.

Водночас 28-31 жовтня у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Україну оповиє туман.
Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Квартал" присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади, – Геращенко

Люсенька з "Мухтара", багато брехав і не патріот: хто такий новий спікер української делегації в ТКГ

"Слуги" привели в Раду нового депутата, на якому "нікуди клейма ставити": що відомо про скандального політика

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Після масштабного концерту Лепса в "ДНР" стався спалах коронавіруса