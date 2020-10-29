В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: які області накриє туман

У четвер, 29 жовтня, більшу частину території України накриє туман. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, вранці це погодне явище спостерігатиметься в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Через нього видимість обмежиться 200-500 метрами.

Водночас 28-31 жовтня у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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