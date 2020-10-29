В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: які області накриє туман
Погодне явище охопить 16 регіонів
Через нього буде обмежена видимість
Крім того, на сході – підвищена пожежна небезпека
У четвер, 29 жовтня, більшу частину території України накриє туман. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, вранці це погодне явище спостерігатиметься в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Через нього видимість обмежиться 200-500 метрами.
Водночас 28-31 жовтня у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за даними синоптикині Наталі Діденко, погода в Україні 29 жовтня буде сонячною і порівняно теплою. Водночас у деякі регіони повернуться помірні осінні опади.
Далі ж метеоситуація в країні поступово почне змінюватися до похолодання. Так, починаючи з 30 жовтня температура буде поступово знижуватися, а погода псуватися.