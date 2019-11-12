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12 листопада • оновлено в 09:46
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В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: що це значить

1.2т
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В Україні у вівторок, 12 листопада, очікується густий туман, в зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

За прогнозами Укргідрометцентру, видимість прогнозується 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Туман в Києві

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Екстремальної зими не буде! Кліматологиня змінила прогноз погоди для України

По Києву і Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 12 листопада очікується суха погода, стовпчики термометрів не піднімуться вище + 16°.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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