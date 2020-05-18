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18 травня • оновлено в 12:12
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В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через шторм

6.1т
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В Україні оголосили штормове попередження практично по всій території країни.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру в понеділок, 18 травня, прогнозуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду (І рівень небезпеки, жовтий).

Стихія обійде стороною тільки Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Закарпатську області та Крим.

Погода в Україні

Погода в Україні

"18 травня в більшості районів східних, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 18 травня в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с", – відмічено в повідомленні синоптиків.

При цьому сильний вітер і заморозки очікуються в Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У Києві та області прогнозується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Укргідрометцентру розповів, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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