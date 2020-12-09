В Україні оголосили штормове попередження

У середу, 9 грудня, в 14 областях України оголошено штормове попередження через сильний вітер. Його швидкість досягне 15-20 м/с.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентра, йдеться про західні, південні та східні регіони. У зв'язку з погіршенням погодної ситуації там попередили про І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, загалом 9 грудня погода в Україні буде морозною. Крім того, водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Найхолодніше буде у Києві – -6...-8 градусів вночі та -2...-4 вдень. Найтепліше – на Закарпатті (+4...+6 градусів вдень).

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазіновавважає, що на День святого Миколая, 19 грудня, в Україну прийде зимове похолодання. Однак Народний синоптик Володимир Деркач навпаки стверджує, що цей день буде теплим.

Що ж стосується Нового року, то він, за прогнозами синоптиків, буде без морозу і снігу. Істотне похолодання почнеться лише у другій половині січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курортне містечко Кирилівка у Запорізькій області затопило через шторм на морі. Вітер, швидкість якого досягала 30 м/с, сприяв утворенню 2-метрових хвиль. Частина з них досягла узбережжя і залила вулиці селища та бази відпочинку.