На території України оголосили штормове попередження. У середу, 18 вересня, вночі у західних областях, а удень у всіх регіонах будуть спостерігатися потужні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, негода зачепить і Київ, написала пресслужба ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, у столиці країни такий вітер здійметься ще до кінця доби 17 вересня і триматиметься впродовж наступного дня.

В Україні оголосили штормове попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима у 2020 році у Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

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