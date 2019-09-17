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17 вересня • оновлено в 16:11
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В Україні оголосили штормове попередження

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На території України оголосили штормове попередження. У середу, 18 вересня, вночі у західних областях, а удень у всіх регіонах будуть спостерігатися потужні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, негода зачепить і Київ, написала пресслужба ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, у столиці країни такий вітер здійметься ще до кінця доби 17 вересня і триматиметься впродовж наступного дня.

В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження

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Місце
Україна
Тег
погода
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Макарский Александр
Макарский Александр
Привязывайте кастрюли к ушам веревочками
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