В Україні оголосили штормове попередження: яким областям чекати на дощі, грози і град

Суспільство 17:52, 8.07.2020 Оновлено: 17:52, 8.07.2020

У четвер, 9 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов з сильними дощами, грозами і градом.

Про це повідомили пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр. Рятувальники оголосили штормове попередження.

"Вночі 9 липня у східних і Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – повідомили метеорологи.

Карта погоди на вечір 8 липня
(Укргідрометцентр)
В Україні оголосили штормове попередження
(Facebook ДСНС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

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