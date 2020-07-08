В Україні оголосили штормове попередження: яким областям чекати на дощі, грози і град

На сході України очікують дощі з грозами і градом.

У четвер, 9 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов з сильними дощами, грозами і градом.

Про це повідомили пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр. Рятувальники оголосили штормове попередження.

"Вночі 9 липня у східних і Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – повідомили метеорологи.

Карта погоди на вечір 8 липня (Укргідрометцентр)

В Україні оголосили штормове попередження (Facebook ДСНС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.