В Україні оголосили штормове попередження: які регіони у небезпеці

Гліб Іванов Суспільство 10:05, 14.07.2020 Оновлено: 10:37, 14.07.2020

У багатьох регіонах України у вівторок, 14 липня, очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях прогнозують дощі з грозами, град і сильний вітер.

"Протягом 14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град і шквали 17-22 м/с. 14 липня у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередили про І рівень небезпеки.

meteo.gov.ua

Нагадаємо, 14 липня погода в Україні буде прохолодною і хмарною. Короткочасні дощі з грозами очікуються у східних, більшості північних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також на мешканців цих регіонів очікують град і шквали 17-22 м/с.

Температура вночі здебільшого коливатиметься у межах +9...+14 градусів. Удень буде дещо тепліше – від +17 до +22.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

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