В Україні оголосили штормове попередження: які регіони постраждають

Гліб Іванов Суспільство 10:17, 12.06.2020 Оновлено: 10:25, 12.06.2020

У західних та південних регіонах України, а також на Вінниччині у п'ятницю, 12 червня, очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Про це повідомив Український гідрометцентр. Так, вдень 12 червня у західній, південній частині та у Вінницькій області грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Крім того, у Карпатах прогнозують місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Ілюстрація
pexels.com

Нагадаємо, погода в Україні 12 червня, очікується спекотною у центральній і східній частині країни – від +26 до +30 вдень. На Закарпатті, в Криму та Одесі ще на кілька градусів нижче – від +24 до +28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.

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