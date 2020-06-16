В Україні оголосили штормове попередження: які області пронесе
В Україні оголосили штормове попередження
У вівторок, 16 червня, вдень майже на всій території України синоптики спрогнозували погіршення погоди, оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Український гідрометцентр, негода не торкнеться тільки Сумщини, Харківщини та Луганщини. У деяких регіонах країни можливі град, грози і шквальний вітер до 15-20 м/с.
Крім того, в Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській областях та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Україну накриють грози
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.
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