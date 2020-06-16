В Україні оголосили штормове попередження: які області пронесе

У вівторок, 16 червня, вдень майже на всій території України синоптики спрогнозували погіршення погоди, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Український гідрометцентр, негода не торкнеться тільки Сумщини, Харківщини та Луганщини. У деяких регіонах країни можливі град, грози і шквальний вітер до 15-20 м/с.

Крім того, в Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській областях та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Україну накриють грози

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.