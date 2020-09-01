В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє буря

У вівторок, 1 вересня, очікується значне погіршення погодних умов – I рівень небезпеки.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, сьогодні в західних областях України прогнозуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Також у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях пройдуть значні дощі.

Крім того, 1-3 вересня у південній частині, східних, Сумській, Тернопільській та більшості центральних областей України – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголосили штормове попередження Укргідрометцентр

Відзначимо, що в Україні 1 вересня буде сонячна і по-справжньому літня жарка погода, яку буде визначати антициклон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!