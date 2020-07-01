В Україні оголосили штормове попередження: під загрозою нові регіони

У середу, 1 липня, у східних і південних регіонах України оголосили штормове попередження через шквальний вітер.

Зазначається, що його пориву подекуди сягатимуть 20 м/с. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Зокрема, у південно-східній та східній частинах країни очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у зв'язку із чим в регіонах оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Крім цього, упродовж дня у східних, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Негода продовжиться і наступного дня. Так, уже 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях синоптики попереджають про грози, в окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Попередження про бурю на сході та південному-сході України (meteo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в управлінні ДСНС України попередили, що на початку липня через сильні дощі в деяких областях очікується підвищення рівнів води в річках. За даними рятувальників, це може призвести до затоплення угідь та доріг.