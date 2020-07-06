В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози, шквали та зливи

В Україні очікуються грози, шквали та зливи.

У вівторок, 7 липня, на більшій частині території України очікується значне погіршення погоди з грозами, шквалами і градом.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Синоптики оголосили штормове попередження.

У західних областях країни прогнозують грози з поривами вітру до 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі.

Вдень у північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях очікуються грози

В окремих районах України можливі сильні зливи, град та шквали до 17-22 м/с.

У Київській області 7 липня вдень пройдуть грози, місцями сильні зливи, град, шквали до 17-22 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.