В Україні оголосили штормове попередження: Київ уже накрила стихія

Тимур Григоренко Суспільство 14:31, 17.06.2020 Оновлено: 14:49, 17.06.2020

У середу, 17 червня, практично по всій території України пройдуть грозові дощі, місцями з градом.

Штормове попередження опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Лише в Сумській і Луганській області не прогнозується погіршення погодних умов.

"Вдень 17 червня грози, в окремих районах, крім крайнього сходу країни, град і шквали 15-20 м/с. У західних областях місцями значний дощ (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Негода в Києві

Синоптики також попередили, що в східних, Сумській, Чернігівській областях буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Відзначимо, що станом на 14:00 у Києві пройшов шквальний вітер з дощем.

Негода в Києві
Негода в Києві
Негода в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

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