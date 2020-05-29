В Україні оголосили штормове попередження: Карпати знову вкрило снігом

У п'ятницю, 29 травня, в західних регіонах України оголосили штормове попередження через шквальний вітер.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. Зокрема, на заході очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, у зв'язку із чим в регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження в Україні Сайт Укргідрометцентру

До того ж у Карпатах до зимових показників знову знизилася температура і продовжилися снігопади. Аномальна для кінця травня погода спостерігається на горі Піп Іван.

"Станом на 10:20 29 травня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 8 м/с, хмарно, обмежена видимість до 70 м", – попередили на сторінці Чорногірського гірського рятувально-пошукового поста у Facebook.

Погода у Карпатах Facebook Чорногірського гірського рятувально-пошукового поста

Тим часом у більшості районів Донецької та Луганської областей 29 травня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А 30 травня вночі на сході та вдень на півночі буде оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через значні дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 травня на горі Піп Іван у Карпатах почалася завірюха, а температура повітря опустилася до -1 градуса. Така погода в Карпатах зберігається вже кілька днів поспіль.

Нагадаємо, 26 травня, менш ніж за тиждень до початку літа, високогір'я Карпат також замело хуртовинами й завалило снігом. Зокрема, там випало 10-15 см опадів, а місцями й усі 30-40 см.

Аналогічна погода спостерігалася на Чорногірському хребті в українських Карпатах і в неділю, 24 травня. Того дня там теж раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

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