В Україні оголосили штормове попередження: де чекати на пожежі та грози

В Україні оголосили штормове попередження через грози. 12kanal.com

У четвер, 20 серпня, в Україні оголосили штормове попередження через підвищену загрозу стихійних лих на більшій території України.

Оголошення про це оприлюднила пресслужба Укргідрометцентру. Синоптики зазначили, що практично на всій території України 20 серпня, крім заходу, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Втім, загалом погодні умови там не нестимуть загрози.

Що ж стосується західних регіонів, то тут, навпаки, очікуються потужні грози. У зв’язку із цим мешканців попередили про I рівень небезпечності, жовтий – адже погодні умови вважаються потенційно небезпечними.

В Україні оголосили штормове попередження через пожежі та грози Укргідрометцентр

Нагадаємо, що I рівень небезпеки, жовтий, означає, що такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та довкіллю. Синоптики радять проявляти максимальну обережність під час перебування в зоні дії погодних явищ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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