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В Україні оголосили штормове попередження: чого чекати

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У п'ятницю, 7 червня, синоптики через погіршення погодних умов в Україні оголосили штормове попередження.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях спостерігатимуться грози. В окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

При цьому негода вируватиме також у Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. У даних регіонах можливі грози, град, шквал і дощ.

Новини
Дощі, грози і шквали: в Україні різко погіршиться погода

Зазначимо, що 7 червня очікується подальше погіршення погоди, місцями з рясними опадами. Так, на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі із грозами, у західних і центральних областях місцями — град і шквали 15-20 м/с.

На решті території вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Карта погоди

Карта погоди

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської областей потрапили у зону підтоплення внаслідок інтенсивних опадів 20-23 травня. Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

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Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентрпогода
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