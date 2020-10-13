В Україні оголосили штормове попередження через шквал і дощі
У частині областей 13 жовтня будуть пориви вітру до 20 м/с
У Карпатському регіоні оголосили перший рівень небезпечності
На сході та частині півдня імовірні пожежі
У вівторок, 13 жовтня, в західній частині України оголосили штормове попередження через сильний вітер та потужні дощі.
Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, у західних та південно-західних областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатському регіоні пройде значний дощ. Через це там встановлено І рівень небезпечності, жовтий.
Крім того, протягом 13-16 жовтня у східних, більшості районів Сумської та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
загалом погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, буде однією з найтепліших серед країн Європи, попри вітер і опади подекуди.
Температура повітря протягом дня становитиме +20… +24, і лише в західних областях дощі знизять градуси до +16… +19, зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, за словами синоптиків, справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми спостерігатиметься і в період із 10 до 18 жовтня.