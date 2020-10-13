В Україні оголосили штормове попередження через шквал і дощі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
13,3 т.

  • У частині областей 13 жовтня будуть пориви вітру до 20 м/с

  • У Карпатському регіоні оголосили перший рівень небезпечності

  • На сході та частині півдня імовірні пожежі

У деякі області України прийдуть шквал і дощі

У вівторок, 13 жовтня, в західній частині України оголосили штормове попередження через сильний вітер та потужні дощі.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, у західних та південно-західних областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатському регіоні пройде значний дощ. Через це там встановлено І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, протягом 13-16 жовтня у східних, більшості районів Сумської та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголосили штормове попердження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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