В Україні оголосили штормове попередження через бурю

Вікторія Довгань Суспільство 09:54, 6.10.2020 Оновлено: 10:11, 6.10.2020

Вдень у вівторок, 6 жовтня, на більшій частині території України оголосили штормове попередження через потужний вітер.

Про несприятливі погодні умови попередив Укргідрометцентр, наголосивши, що виняток становитимуть лише західні області та крайній схід. У решті ж регіонів очікуються пориви до 15-20 м/с. Через це там оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

В Україні очікується сильний штормовий вітер.
Пресслужба Укргідрометцентру

Крім того, до 8 жовтня у східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Що стосується Києва та Київської області, то там, за даними пресслужби ДСНС, 6 жовтня також будуть пориви вітру 15-20 м/с і І рівень небезпеки (жовтий).

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