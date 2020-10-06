В Україні оголосили штормове попередження через бурю

Вдень у вівторок, 6 жовтня, на більшій частині території України оголосили штормове попередження через потужний вітер.

Про несприятливі погодні умови попередив Укргідрометцентр, наголосивши, що виняток становитимуть лише західні області та крайній схід. У решті ж регіонів очікуються пориви до 15-20 м/с. Через це там оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, до 8 жовтня у східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Що стосується Києва та Київської області, то там, за даними пресслужби ДСНС, 6 жовтня також будуть пориви вітру 15-20 м/с і І рівень небезпеки (жовтий).

Як повідомляв OBOZREVATEL: