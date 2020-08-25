В Україні оголосили штормове попередження: очікуються сильні дощі та грози

Вероніка Ковбасюк Суспільство 12:40, 25.08.2020 Оновлено: 12:49, 25.08.2020

У вівторок, 25 серпня, у великій частині областей України очікуються сильні дощі, а також грози.

Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Зокрема, 25 серпня в більшості західних, північних і центральних областей України очікуються грози, а місцями – сильні дощі. Зокрема, негода вируватиме на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Рівненщині, Чернівеччині, Хмельниччині, Житомирщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та в самій столиці.

Також у вівторок у деяких центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Штормове оголошення щодо України
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ у вівторок вранці, 25 серпня, залило дощами. Столичні дороги перетворилися у справжні ріки.

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