В Україні оголосили про погіршення погодних умов

В Україні очікуються сильні дощі з грозами.

На вівторок, 25 серпня, в Україні оголошено про погіршення погодних умов. На більшості території України очікуються дощі з грозами.

Відповідне повідомлення в Telegram-каналі зробила Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз Укргідрометцентру.

"Вночі 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі", – йдеться у повідомленні.

Судячи з інформації синоптиків, на більшості території України очікуються опади, сухо буде лише в південних та східних регіонах, а також на Полтавщині.

Температура повітря на заході та півночі очікується від +22 до +25, у центральних областях, попри дощі, буде тепліше – +25+28, на півдні країни – +28+33, на сході країни температура повітря прогріється від +25 до +31.

Погода в Україні на 25 серпня. Укргідрометцентр

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.

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