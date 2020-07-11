В Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки, насувається шторм

У суботу, 11 липня, на заході України прогнозується погіршення погодних умов. Очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, присвоєно I рівень небезпеки (жовтий).

Так у другій половині дня на Львівщині очікуються грози, місцями сильні зливи. Під час гроз місцями можливі шквали 17-22 м/с разом градом.

Протягом 11-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

На тлі підвищеної водності на річці Стрвяж біля села Луки Львівської області можливий початковий вихід води на заплаву.

Крім того, завтра, 12 липня також очікуються значні грозові дощі. У Карпатах і на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптиків, 11 і 12 липня в Україну повернеться спекотна погода, а на заході пройдуть дощі з грозами.