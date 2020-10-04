В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

4 та 5 жовтня у низці областей України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр, у зоні ризику знаходяться східні області та більшість районів Одеської області.

Нагадаємо, на території Луганської області, де вирують лісові пожежі, найскладніша ситуація склалася в трьох районах уздовж лінії розмежування.

Йдеться про Станично-Луганський, Новоайдарський та Сєвєродонецький. У цих районах в зону ураження потрапило 32 населені пункти. Орієнтовна площа поширення вогню становить понад 20 тисяч га.

За останніми даними загинули 11 людей, 150 були евакуйовані.

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