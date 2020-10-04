В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
4 та 5 жовтня у низці областей України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр, у зоні ризику знаходяться східні області та більшість районів Одеської області.
Нагадаємо, на території Луганської області, де вирують лісові пожежі, найскладніша ситуація склалася в трьох районах уздовж лінії розмежування.
Йдеться про Станично-Луганський, Новоайдарський та Сєвєродонецький. У цих районах в зону ураження потрапило 32 населені пункти. Орієнтовна площа поширення вогню становить понад 20 тисяч га.
За останніми даними загинули 11 людей, 150 були евакуйовані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
збройні формування Росії на Донбасі в ніч проти 1 жовтня здійснили обстріл лісового масиву. Унаслідок виник ще один осередок пожежі в Луганській області.
На ранок 1 жовтня вогонь підійшов до лінії розмежування. До гасіння осередків загорянь залучили авіацію. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський.
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що причиною такого масштабного поширення пожеж у регіоні стали "непрофесіоналізм" і "бездіяльність" місцевої влади.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що до можливих підпалів можуть бути причетні бойовики.
У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.
Усього до гасіння залучено 2296 осіб та 216 одиниць техніки.