В Україні оголосили I рівень небезпеки: видимість на дорозі обмежена

У п'ятницю, 18 грудня, в Україні через сильний туман оголосили I рівень небезпеки.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, через туман видимість на дорозі становить 200-500 метрів.

"Вночі та вранці 18 грудня в західних, північних і центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки)", – йдеться в повідомленні.

У Києві та області ввечері 17 грудня, вночі та вранці 18 грудня також туман, видимість обмежена.

Відзначимо, що в Україні 18 грудня опадів майже не буде, хоча в деяких регіонах, можливі туман і ожеледь.

Також погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без істотних опадів і вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик спрогнозував для України 110 днів снігу.