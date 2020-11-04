В Україні оголосили I рівень небезпеки: негода накриє всі області

Олексій Тітофф Суспільство 11:05, 4.11.2020 Оновлено: 11:20, 4.11.2020

У середу, 4 листопада, в Україні буде спостерігатися погіршення погодних умов – сильний туман.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, погана видимість протримається і в четвер, 5 листопада.

Рятувальники попередили, що через туман видимість на дорогах обмежена 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – зазначили у відомстві.

Туман в Україні
Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 4 листопада погода в Україні буде прохолодною, але без значних опадів у більшості областей. У той же час західні регіони зачепить атмосферний фронт, який 5 листопада стане сміливішим і принесе дощі не тільки на захід, але і на північ країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик сказав, якою буде зима 2020-2021 в Україні.

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