В Україні оголосили I рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця та туман
У суботу, 12 грудня, в Україні погіршиться погода: на дорогах очікується ожеледиця та туман – оголошено I рівень небезпеки, жовтий
Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, в західних областях (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і в північних областях – ожеледь.
У південних регіонах країни до кінця доби 12 січня, вночі та вранці 13 грудня – туман, видимість 200-500 метрів.
У неділю, 13 грудня вночі на Правобережжі України та вдень в більшості областей, крім південно-східної частини – на дорогах більшості областей ожеледиця.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
У Міністерстві внутрішніх справ закликали водіїв дотримуватися правил безпечного водіння, щоб уникнути трагічних подій на дорогах:
Витримувати дистанцію між авто
Рух на слизькій дорозі – на мінімальній швидкості
Не робити різких маневрів під час руху
Знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів
Парковка авто не повинна заважати снігоприбиральній техніці
Враховувати попередження відповідних служб
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