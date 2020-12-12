В Україні оголосили I рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця та туман

У суботу, 12 грудня, в Україні погіршиться погода: на дорогах очікується ожеледиця та туман – оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, в західних областях (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і в північних областях – ожеледь.

У південних регіонах країни до кінця доби 12 січня, вночі та вранці 13 грудня – туман, видимість 200-500 метрів.

У неділю, 13 грудня вночі на Правобережжі України та вдень в більшості областей, крім південно-східної частини – на дорогах більшості областей ожеледиця.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали водіїв дотримуватися правил безпечного водіння, щоб уникнути трагічних подій на дорогах:

Витримувати дистанцію між авто

Рух на слизькій дорозі – на мінімальній швидкості

Не робити різких маневрів під час руху

Знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів

Парковка авто не повинна заважати снігоприбиральній техніці

Враховувати попередження відповідних служб

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