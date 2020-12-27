В Україні оголосили І рівень небезпечності через вітер та ожеледь

Марина Ліснічук Суспільство 14:44, 27.12.2020 Оновлено: 14:58, 27.12.2020

В Україні у понеділок, 28 грудня, прогнозують значне погіршення погодних умов – сильний вітер і ожеледицю. Через це у країні оголошено І рівень небезпечності.

Про це інформує на сторінці у Facebook пресслужба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру. Водіїв рятувальники попередили про підвищену небезпеку на дорогах.

Зазначається, що 28 грудня пориви вітру в країні сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатському регіоні вони будуть іще сильнішими – до 25-30 м/с.

Крім цього, у південних, центральних, західних і північних областях очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Попередження про погіршення погодних умов в Україні
meteo.gov.ua

Сильний вітер 15-20 м/с вранці й удень 28 грудня спіткає Київ та область. Там також на дорогах буде слизько (І рівень небезпечності).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – додали рятувальники.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28-29 грудня й пообіцяли українцям дощі, сніг та ожеледь.

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