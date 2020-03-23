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24 березня • оновлено в 00:20
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В Україні оголосили день молитви і посту проти коронавірусу: названо дату

1.1т
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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголосила 25 березня Днем спільної молитви і посту за Україну в зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Про це йдеться в офіційному заклику Ради, опублікованому на сайті Релігійно-інформаційної служби України.

"Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звертається до всіх людей доброї волі із закликом приєднатися до спільної молитви та посту (для тих, кому дозволяє стан здоров'я) по Україні. Історія свідчить, що єднання народу і взаємодопомога один одному під час складних життєвих випробувань є важливим і ефективним засобом перемоги епідемій, стихійних лих, економічних криз", – йдеться у заяві.

"Однак для всіх вірян іще більш важливим є усвідомлення того, що тільки з Божою допомогою і мудрістю людина може пройти ці важки часи гідно, зі спокоєм у серці, з тверезим розумом. З цією метою Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголошує 25 березня Днем загальної молитви і посту за Україну", – наголошується у ній.

День молитви

День молитви

Релігійно-інформаційна служба України

Приєднатися до посту і молитви закликали вірян різних конфесій, а особливо тих, від кого залежить ухвалення складних і відповідальних рішень. Також релігійні лідери висловили надію на те, що влада ухвалить мудрі рішення для підтримки бідних, хворих, літніх українців, а також тих людей, які через карантин залишилися без джерел для існування.

"Закликаємо всіх вірян звернутися до Всевишнього з молитвою про захист життя і здоров'я кожної людини, надання допомоги в боротьбі з пандемією, про лікарів і всіх, хто жертовно служить ближнім, про зцілення хворих, про мудрість і наснагу в ухваленні практичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі", – звернулися священнослужителі до своєї пастви.

"Бережімо віру, мир і спокій у наших серцях. З Божою допомогою виклик, який постав перед усіма нами, буде подолано, зокрема завдяки особистій відповідальності кожного щодо дотримання гігієни та вимог карантину, узгодженим профілактичним діям, відвазі наших лікарів, усього медперсоналу і працівників інших відповідальних галузей. Закликаємо Божий захист і благословення на кожного!" – підсумували духовні лідери українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Нужно крестный ход со Степаном на палке устроить по всем хуторам и весям. Степан придэ - коронAviрус побидэ.
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