В Україні оголошено жовтий рівень штормової небезпеки

Марина Ліснічук Суспільство 09:48, 22.10.2020 Оновлено: 09:57, 22.10.2020

У низці регіонів України в четвер, 22 жовтня, очікується погіршення погодних умов. Там оголошено штормове попередження.

Негода, зокрема, зачепить Львівську, Івано-Фраківську та Чернівецьку області. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

За їхніми даними, вдень на високогір'ї Карпат спостерігатимуться пориви вітру 25-30 м/с. Погодному явищу надано І рівень небезпечності, жовтий.

Про сильний вітер протягом доби попередили і рятувальники ДСНС України.

Крім того, до 24 жовтня в більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Метеорологічні попередження в Україні на 22 жовтня
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Українського гідрометцентру, погода в Україні 22 жовтня буде теплою й без опадів. Максимальна температура повітря досягне +21.

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