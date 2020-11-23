В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки: де прогнозують ожеледицю

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Синоптики зробили попередження

Укргідрометцентр зробив на понеділок, 23 листопада, метеорологічне попередження у зв’язку з ожеледицею на дорогах.

Як повідомляється на сайті центру, вдень ожеледиця очікується на Лівобережжі України (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Попередження про ожеледицю в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада антициклон приніс в Україну дощі зі снігом, на дорогах з'явилася ожеледиця.

29 грудня в Україні почнеться потепління, а погода на Новий рік буде теплою і дощовою.

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