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В Україні оголошене штормове попередження

1.2тЧитати матеріал російською

У вівторок, 15 січня, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов, сильні пориви вітру та хуртовини.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, через складну погоду оголошене штормове попередження.

Зокрема, вночі та вранці пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, рівень небезпеки — жовтий.

В Україні оголошене штормове попередження

У Києві та Київській області вночі та вранці 15 січня пориви вітру також досягнуть 15-20 м/с, хуртовини.

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Також повідомляється, що зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

У гірських районах Закарпатської області — загроза зсувів снігу на дороги.

Раніше повідомлялося, що в Україні в кінці цього тижня очікується різке потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік: у кінці січня очікується потепління і сльота, а літо не буде занадто спекотним.

  • У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо — коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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