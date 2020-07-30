В Україні оголошено штормове попередження: епіцентр негоди змістився

Суспільство 10:41, 30.07.2020 Оновлено: 10:50, 30.07.2020

У четвер, 30 липня, в Центральній Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень у центральних областях місцями грози, шквали 15-20 м/с.

Зокрема, у Вінницькій і Харківській областях очікуються грози, а в Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях – грози зі шквалами.

Оголошено про I рівень небезпеки, жовтий.

Водночас у східних, центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному місті Яремче Івано-Франківської області випала величезна кількість граду, тому після негоди земля здавалася засіяна снігом.

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