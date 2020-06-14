В Україні оголошено штормове попередження: де очікують на бурю

Юрій Сергієнко Суспільство 11:27, 14.06.2020 Оновлено: 12:40, 14.06.2020

По Україні в неділю, 14 червня, очікуються грози, град і шквали, в деяких областях значні дощі.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, оголошений І рівень небезпеки (жовтий).

За Україні 14 червня оголошено штормове попередження
Рixabay

"14 червня вдень в Україні грози, в більшості областей місцями град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Згідно з картою Укргідрометцентру, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – значні дощі, грози, град і шквали.

Грози, град та шквали накриють Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську, Київську, Полтавську та Дніпропетровську області.

Гроза і шквали очікуються в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Тільки грози – в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях та Криму.

Також 14 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській та Луганській областях.

По Україні 14 червня оголошено штормове попередження
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті ускладнення погодних умов станом на ранок 14 червня знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях України.

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