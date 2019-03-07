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В Україні оголошене штормове попередження: де небезпечно

3.2тЧитати матеріал російською

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження на четвер, 7 березня.

За даними Укргідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині країни пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Погода прогнозується хмарна, без опадів. Температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 14-17° тепла, на півночі Лівобережжя вдень 0-5° тепла.

В Україні оголошене штормове попередження: де небезпечно
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У Києві та області в четвер без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень становитиме приблизно 10° тепла. У Київській області вдень 6-11° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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