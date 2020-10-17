В Україні оголошено помаранчевий рівень штормової небезпеки

Мирослав Семенюк Суспільство 08:50, 17.10.2020 Оновлено: 08:53, 17.10.2020

У низці областей України в суботу, 17 жовтня, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом).

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 17-19 жовтня у східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували на неділю, 18 жовтня, ще більше похолодання.

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