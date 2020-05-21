В Україні офіційно ввели ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

Медпрацівники повинні тестуватися раз на 14 днів

Особи, які контактували з хворими, повинні тестуватися на 14-ту добу після контакту

В Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

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Наказ за підписом міністра охорони здоров'я Максима Степанова опублікований на сайті МОЗ.

МОЗ ввело ІФА-тестування на COVID-19

У ньому зазначено, що лабораторне тестування на COVID-19 в країні проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу ІФА.

Негайному тестуванню підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби та пацієнти з пневмонією.

Особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено інфікування, повинні тестуватися на 14-ту добу після контакту.

Особам, які потребують планової госпіталізації чи операції, роблять тести на коронавірус безпосередньо перед госпіталізацією чи операцією.

Медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу хворим або доглядають хворих на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19, і працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіл, зокрема взятті зразків секційного матеріалу, повинні тестуватися раз на 14 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших медичним і фармацевтичним працівникам тести на COVID-19 повинні робити раз на 30 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення.

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