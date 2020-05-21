Головна Новини
21 травня • оновлено в 13:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні офіційно ввели ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

  • Негайному тестування підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусу

  • Особи, які контактували з хворими, повинні тестуватися на 14-ту добу після контакту

  • Медпрацівники повинні тестуватися раз на 14 днів

3.8т
Читати матеріал російською

В Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Наказ за підписом міністра охорони здоров'я Максима Степанова опублікований на сайті МОЗ.

МОЗ ввело ІФА-тестування на COVID-19

МОЗ ввело ІФА-тестування на COVID-19

У ньому зазначено, що лабораторне тестування на COVID-19 в країні проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу ІФА.

Негайному тестуванню підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби та пацієнти з пневмонією.

Особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено інфікування, повинні тестуватися на 14-ту добу після контакту.

Особам, які потребують планової госпіталізації чи операції, роблять тести на коронавірус безпосередньо перед госпіталізацією чи операцією.

Медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу хворим або доглядають хворих на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19, і працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіл, зокрема взятті зразків секційного матеріалу, повинні тестуватися раз на 14 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших медичним і фармацевтичним працівникам тести на COVID-19 повинні робити раз на 30 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги