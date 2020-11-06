В Україні один із найнижчих показників летальності від COVID-19 у Європі, – прем'єр
Летальність від коронавірусу в Україні становить 1,8%
Завдання для регіонів – 80% ліжок повинні бути забезпечені киснем
Використання апаратів ШВЛ у країні – трохи більш ніж на 12% від загальної кількості
В Україні один із найнижчих показників летальності від коронавірусу (COVID-19) у Європі.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, летальність становить 1,8% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Це той же рівень, що й у Німеччині. У Великобританії, наприклад, – 4,3%, у Швеції – 4,4%, в Іспанії – 3%", – зазначив він.
За словами Шмигаля, зараз дуже важливо забезпечити лікарні киснем.
"Минулого тижня додатково направили майже 600 млн грн на ці потреби. Завдання для регіонів – 80% ліжок мають бути забезпечені киснем. Зараз цей показник – трохи більш ніж 40%", – сказав прем'єр.
Він додав, що станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів ШВЛ склала 638, а загалом у країні розміщено 4 876 апаратів. Тобто, використання йде трохи більш ніж на 12% від загальної кількості.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 6 листопада в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 721 – виявлено за минулу добу.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні епідемія COVID-19 поширюється в "ураганному режимі".
Чиновник також зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні близька до катастрофи.