В Україні один із найнижчих показників летальності від COVID-19 у Європі, – прем'єр

В Україні один із найнижчих показників летальності від коронавірусу (COVID-19) у Європі.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, летальність становить 1,8% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це той же рівень, що й у Німеччині. У Великобританії, наприклад, – 4,3%, у Швеції – 4,4%, в Іспанії – 3%", – зазначив він.

За словами Шмигаля, зараз дуже важливо забезпечити лікарні киснем.

"Минулого тижня додатково направили майже 600 млн грн на ці потреби. Завдання для регіонів – 80% ліжок мають бути забезпечені киснем. Зараз цей показник – трохи більш ніж 40%", – сказав прем'єр.

Він додав, що станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів ШВЛ склала 638, а загалом у країні розміщено 4 876 апаратів. Тобто, використання йде трохи більш ніж на 12% від загальної кількості.

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