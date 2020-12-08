В Україні очікуються мороз, ожеледиця й сильний вітер: синоптики дали прогноз на середу

У середу, 9 грудня, в Україні очікуються сильні пориви вітру, ожеледиця й морози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень -2...+2 градуси, на Закарпатті +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, удень 0...-2 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-8 градусів, удень -2...+1 градус.

На сході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-9 градусів, удень -2...0 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ зі снігом, місцями ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-5 градусів, удень -1...+2 градуси, в Одеській області +3...+5 градусів.

У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -2...-4 градуси.

Як повідомляє ДСНС у Facebook, через зниження температури повітря на рівнинних річках країни (крім української ділянки Дунаю, Дніпровського та Каховського водосховища) очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу, а на окремих ділянках – встановлення льодоставу.

Прогноз погоди на 9 грудня meteo.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, коли до України прийде потепління.