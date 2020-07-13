В Україні очікуються грози з градом: оголошено штормове попередження

Суспільство 08:57, 13.07.2020

У понеділок, 13 липня, в Україні оголосили про штормове попередження, очікуються сильні пориви вітру.

Як повідомив Укргідрометцентр, крім західних областей, Україну накриють грози, в східній частині подекуди град.

У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні

У Польщі стартують навчання військ США: готуються до перекидання

У Конгресі США закликали негайно допомогти Україні стати членом НАТО

Бунт в Хабаровске: последнее "китайское" предупреждение Путину

Чернець Сергій зажадав у Путіна скласти повноваження і пригрозив розправою